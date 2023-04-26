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16:40, 26 апреля 2023Россия

В российском городе закрыли сайт с инструкцией «Как стать феей Винкс»

В Туле закрыли сайт с инструкцией «Как стать феей Винкс в домашних условиях»

Кадр: Сериал «Клуб Винкс - Школа волшебниц»

В Туле по требованию прокуратуры закрыли сайт на котором находилась инструкция «Как стать феей Винкс в домашних условиях». Об этом сообщает портал «Тульские новости».

В материалах дела говорится, что надзорный орган провел мониторинг по запросу «как стать феей огня из Винкс» и обнаружил на одном из сайтов графический материал. В нем, по мнению прокуратуры, были описаны действия, способные привести к самоубийству или иным опасным для жизни и здоровья последствиям.

Установить администратора интернет-ресурса и привлечь его к ответственности не удалось, так как страница зарегистрирована в США. Требования надзорного органа были удовлетворены, сайт был заблокирован.

Еще в 2017 году в другом российском городе — Владимире — полиция начала искать авторов SMS-рассылок с предложением оставить газ на ночь включенным, чтобы стать феей, как в детском мультсериале «Клуб Винкс». Сообщения приходили и детям, и взрослым.

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Никита Абрамов
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