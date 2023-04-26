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15:16, 26 апреля 2023Среда обитания

Стала известна реакция Пугачевой на план сделать из ее замка в Грязи крематорий

Шоумен Барецкий: Пугачева не очень довольна планом сделать из ее замка крематорий

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Алла Пугачева не очень довольна планом сделать из ее замка в деревне Грязь крематорий, сообщил ранее купивший недвижимость знаменитости скандальный шоумен Стас Барецкий. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал подробности о сделке и о своих планах на замок.

Ранее стало известно, что певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) продали свой замок в деревне Грязь скандальному шоумену Стасу Барецкому. Отмечается, что переговоры проходили в Израиле и Прибалтике.

Сделка состоялась. Сейчас Алла Борисовна вывозит газелями свою мебель. Поэтому я уже могу об этом говорить. Стоимость — 450 миллионов рублей. Плюс минус миллион на оформление бумаг

Стас Барецкийшоумен

Похоронный центр

«Мы планируем делать в замке огромный единый похоронный центр и самый большой в мире крематорий. Собираемся делать там колумбарии и систему склепов. Там очень много маленьких помещений, мы будем их продавать людям, которые готовы купить эти комнаты под склепы», — поделился планами Барецкий.

Также шоумен рассказал, что планирует с коллегами делать и продавать позолоченные гробы и атрибутику с золотыми вкраплениями.

«Мы изначально заявили, что это будет для элиты, потому что нам просто не окучить всех. Но у нас также будет развита благотворительность: мы будем раздавать простые гробы гражданам и проводить юридические консультации по вопросам похорон», — добавил он.

Помимо этого, Барецкий сообщил, что мечтает открыть в замке музей похоронного дела России со времен Ивана Грозного, возможно, даже раньше.

Жить там никто не собирается. Может быть, только я, потому что я не смогу кататься, время убивать. А так мы изначально это делали под бизнес

Стас Барецкийшоумен

«Мы давно хотели купить замок. Купить замок у государства нереально, можно только в аренду взять на 50 лет. Нас эта система не устраивает, поэтому мы решили купить частный замок. Этот нам как раз подходит, потому что у Аллы Борисовны много помещений, у нее развита подвальная система очень хорошо, и температура холодная — все, что нужно под похоронное дело», — заметил собеседник «Ленты.ру».

Реакция Пугачевой

При этом сама Пугачева не очень довольна планами на уже бывший замок, отметил Барецкий.

Она не очень хотела, чтобы это превратилось в то, во что превращается, а именно в похоронный замок. Ее можно понять. Но сделка состоялась

Стас Барецкийшоумен

«Также местные жители стали говорить о том, что им не нравится эта история. Но я думаю, что мы этот вопрос этот решим. Мы санитарные нормы не нарушаем. А что касается выбросов пепла и дыма, то у нас современная система, которая прошла все проверки, поэтому никому запах мешать не будет», — заключил шоумен.

24 апреля стало известно, что Галкин и Пугачева продали замок неизвестному миллионеру. Названная сумма сделки отличалась от озвученной Барецким — по данным СМИ, она составила миллиард рублей.

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Алена Шевченко
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