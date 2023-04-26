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19:00, 26 апреля 2023Бывший СССР

Зеленский заявил о часовом разговоре с Си Цзиньпином

Президент Украины Зеленский: разговор с председателем КНР Си Цзиньпином длился час
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ефрем Лукацкий / AP

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином длился час. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

По его словам, во время беседы они «обсудили весь комплекс актуальных вопросов двусторонних отношений», уделив отдельное внимание возможным путям взаимодействия для «установления справедливого и устойчивого мира для Украины».

Зеленский отметил, что в разговоре также были затронуты пути укрепления украинско-китайского партнерства. «Китай был торговым партнером Украины номер один. Верю, что наш сегодняшний разговор даст мощный импульс для возвращения, сохранения и развития этой динамики на всех уровнях», — заключил он.

Ранее детали переговоров украинского и китайского лидеров раскрыл пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. При этом он обратил внимание, что мирные планы Пекина и Киева нашли точки соприкосновения.

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Георгий Нестеров
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