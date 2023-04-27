Троих россиян задержали за сотрудничество с телефонными аферистами с Украины

МВД задержало троих жителей СПб и Ленобласти за помощь телефонным мошенникам с Украины

Полицейские задержали троих жителей Санкт-Петербурга (СПб) и Ленинградской области по подозрению в сотрудничестве с телефонными мошенниками с Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Двое задержанных неоднократно судимы. Отмечается, что они по указанию украинских сообщников установили дома спецоборудование, позволявшее менять телефонный номер звонившего из-за границы афериста на российский. Также с помощью спецтехники россияне отправляли похищенные у жертв денежные средства за границу через счета, прикрепленные к сим-картам. Их подозреваемые оптом приобретали в онлайн-магазинах даркнета.

В МВД предоставили «Ленте.ру» оперативное видео с обыском у задержанного. На кадрах видны силовики и мужчина, а также спецоборудование.

По данным следствия, мошенники звонили потерпевшим под видом сотрудников банков или правоохранительных органов и убеждали, что с их счетов несанкционированном снятии денег со счетов. Жертвам предлагалось перевести сбережения на «безопасные счета», которые были привязаны к телефонным номерам, подконтрольным мошенникам.

В ходе обысков изъято свыше полутора тысяч сим-карт, семь GSM-шлюзов, компьютерная техника и средства связи. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Двое фигурантов арестованы, третий сообщник находится под подпиской о невыезде.