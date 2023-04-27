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14:59, 27 апреля 2023Моя страна

В Воронеже покажут мультфильмы из 25 стран

В Воронеже на фестивале «МультПрактика» покажут мультфильмы из 25 стран

Фото: Jake Hills / Unsplash

В Воронеже на Международном фестивале «МультПрактика» представят 99 мультфильмов из 25 стран. Об этом сообщает ТАСС.

Фестиваль пройдет с 19 по 21 мая. «Отборочная комиссия фестиваля отсмотрела более 800 заявок из 78 стран. В конкурсную программу вошло 99 фильмов из 25 стран. Среди них пять полнометражных мультфильмов, 71 короткометражных анимационных фильмов и 23 серии анимационных сериалов», — рассказали организаторы.

В число отобранных полнометражных российских мультфильмов вошли «Альмандар из Альдермыша», «Забытое чудо», «Кощей. Начало», «Пушкин и..», «Финник». В международный конкурс короткометражных анимационных фильмов заявлены песня «Сирин» (Россия), «Сказка на ночь» (Мексика), «[DE]saturation» (Бразилия), «39° to the shadow» (Аргентина), «Bisotun» (Иран), «Blackbird» (Турция), «Breath» (Франция), «Carrots Don't Wait» (Япония) и другие.

Жюри фестиваля возглавит режиссер-аниматор Омид Хошназар (Иран), также в его составе продюсер анимационного кино Чжу Вэньбо (Китай), режиссер Драган Милинкович (Сербия), председатель Пекинского Международного детского кинофестиваля Гевин Ли (Китай), президент Академии телевидения и радио Армении Армине Авдалян (Армения), режиссер Наталья Грофпель (Россия), режиссер Алексей Цицилин (Россия).

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Варвара Кошечкина
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