Байдена назвали угрозой для экономики США

Спикер палаты представителей Маккарти заявил, что Байден ставит под угрозу экономику США

Спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что Демократическая партия США не предприняла никаких действий для американской экономики. Об этом сообщает РИА Новости.

Маккарти добавил, что американский лидер Джо Байден ставит под угрозу экономику страны. «Мы подняли потолок госдолга и отправили его в сенат. Мы сделали свою работу. Но сенат не сделал ничего для экономики или лимита госдолга», — подчеркнул он.

По словам Маккарти, если лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер «думает, что у него план, то пусть представит его». Он отметил, что многие демократы желают начала обсуждения проблемы госдолга с республиканцами.

Ранее сообщалось, что рейтинг общественного одобрения Байдена упал до 39 процентов в этом месяце, приблизившись к самому низкому уровню за все время его президентства. Опрос, завершившийся 16 апреля, показал снижение по сравнению с прошлым месяцем, когда 42 процента респондентов заявили, что одобряют деятельность Байдена на посту лидера страны.