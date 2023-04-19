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13:30, 19 апреля 2023Мир

Рейтинг Байдена приблизился к самому низкому уровню за все время президентства

Рейтинг одобрения Байдена упал до 39 процентов на фоне экономических проблем в стране

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Рейтинг общественного одобрения президента США Джо Байдена упал до 39 процентов в этом месяце, приблизившись к самому низкому уровню за все время его президентства. Об этом пишет Reuters.

Опрос, завершившийся 16 апреля, показал снижение по сравнению с прошлым месяцем, когда 42 процента респондентов заявили, что одобряют деятельность Байдена на посту лидера страны. Снижение рейтинга в апреле связали с экономическими проблемами.

Популярность Байдена достигла самой низкой точки в 36 процентов в середине 2022 года. Согласно апрельскому опросу CNBC, рекордные 69 процентов населения США негативно относятся к экономике как сейчас, так и в будущем. Это связано с ростом инфляции и опасениями по поводу рецессии.

По мнению журналистов издания Politico, у политика крайне низкие шансы на переизбрание на выборах в США в 2024 году — он уже говорил, что намерен в них участвовать.

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Виктория Кондратьева
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