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17:34, 27 апреля 2023Бывший СССР

Российские военные взорвали главную крепость ВСУ на юго-западе Артемовска

«РВ»: российская авиация разрушила бомбой главную крепость ВСУ на юго-западе Артемовска
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Пресс-служба главы ДНР Дениса Пушилина / ТАСС

Российская авиация взорвала главную крепость Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юго-западе Артемовска (дореволюционное название, принятое в республике, — Бахмут). Об этом со ссылкой на немецких военных аналитиков сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Отмечается, что российским военным удалось разрушить бомбой десятиэтажное здание, которое было основной оборонительной позицией ВСУ в этом районе.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о взятии российскими штурмовыми отрядами под контроль четырех кварталов в северо-западной, западной и юго-западной частях Артемовска.

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Алевтина Запольская
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