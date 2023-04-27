Российские военные взорвали главную крепость ВСУ на юго-западе Артемовска

«РВ»: российская авиация разрушила бомбой главную крепость ВСУ на юго-западе Артемовска

Российская авиация взорвала главную крепость Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юго-западе Артемовска (дореволюционное название, принятое в республике, — Бахмут). Об этом со ссылкой на немецких военных аналитиков сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Отмечается, что российским военным удалось разрушить бомбой десятиэтажное здание, которое было основной оборонительной позицией ВСУ в этом районе.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о взятии российскими штурмовыми отрядами под контроль четырех кварталов в северо-западной, западной и юго-западной частях Артемовска.