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09:31, 27 апреля 2023Россия

Для абитуриентов из новых регионов России выделили десятки тысяч бюджетных мест

Глава Минобрнауки Фальков: для жителей новых регионов выделили 36 тысяч бюджетных мест

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Для абитуриентов из новых регионов России выделили десятки тысяч бюджетных мест. Об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков, его слова приводит ТАСС.

По словам главы ведомства, общее число бюджетных мест для жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей превышает 36 тысяч.

«Действительно, у нас в этом году впервые есть распределение на новые территории, новые регионы и всего выделено 36 194 места из 620 278 мест», — приводит агентство слова министра.

Четыре новых региона — Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), а также Херсонская и Запорожская области — вошли в состав России 30 сентября прошлого года. Референдумы прошли в регионах с 23 по 27 сентября 2022 года.

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Марк Леонов
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