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08:12, 27 апреля 2023Бывший СССР

Опубликовано видео жесткого общения украинских военных с гражданским в Черкассах

«Страна.ua» опубликовала видео жесткого общения военных Украины с гражданским в Черкассах

Telegarm-канал «Страна.ua» опубликовал видео жесткого общения украинских военных с гражданским. Появившиеся в сети кадры были сняты, как утверждается, в Черкассах.

Цель общения солдат с мужчиной неясна. На кадрах видно, как после непродолжительной перепалки завязывается драка. Двое военных валят мужчину на землю, а третий бьет его ногой в лицо.

Как пишут авторы канала, в соцсетях предполагают, что мужчине пытались вручить повестку.

Ранее депутат украинского парламента Ярослав Железняк заявил, что в мае Верховная Рада снова должна будет снова продлить действие военного положения и мобилизации в республике.

В марте министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что мобилизационный план в республике еще не завершен. Глава ведомства уточнил, что власти страны пока не достигли соответствующих целевых показателей.

Марина Совина
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