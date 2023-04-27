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20:40, 27 апреля 2023Экономика

Россия усилила просьбы к Индии о поставках автомобилей и запчастей

Times of India: Россия все настойчивее просит о поставках из Индии автомобилей и запчастей

Фото: Danish Siddiqui / Reuters

В последнее время Россия все настойчивее ищет возможности наладить поставки из Индии автомобилей, запчастей к ним и сельскохозяйственной продукции. Об этом со ссылкой на собственный источник пишет Times of India.

Переговоры о закупках начались вскоре после введения западными странами санкций в ответ на начало боевых действий на Украине. Однако, отмечает издание, пока просьбы не привели к какой-либо конкретике.

Автомобильные компании опасаются вторичных санкций, причем речь идет не только о глобальных брендах, работающих в Индии, но и о национальных Mahindra & Mahindra и Tata Motors. Обе компании не готовы рисковать международными операциями, а Tata Motors к тому же владеет британской компанией Jaguar Land Rover, так что сотрудничество с Россией может повлиять на бизнес.

Что касается продуктов, то в настоящее время в России находится делегация индийских экспортеров, которые обсуждают, в частности, поставки сои. В этом случае торговле мешают сложности с расчетами.

Как отмечается в материале, использовать доллары опасно из-за санкций, а при платежах в национальных валютах участники операций теряют по четыре процента с каждой трансакции. Индийские компании предложили министерству торговли Индии установить для таких операций фиксированный курс рубля к рупии, который будет держаться не менее двух недель. В противном случае высокая волатильность рубля резко снижает устойчивость торговли.

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Ранее издание Mint сообщило, что Государственный банк Индии (SBI) проверяет местные нефтяные компании Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. Ltd и Hindustan Petroleum Corp. Ltd. на предмет закупки российской нефти по цене выше потолка в 60 долларов за баррель в обход западных санкций. Проверка проводится по всем валютам, в том числе по дирхамам ОАЭ, которые привязаны к доллару и могут заменять его в платежах.

По итогам 2022 года в России было произведено 620 тысяч автомобилей, что на 60 процентов меньше, чем в 2021 году. Более всего рухнуло производство легковых машин — на 66 процентов.

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Платон Щукин
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