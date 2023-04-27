Российские войска пресекли действия четырех украинских ДРГ в зоне спецоперации

Минобороны России: пресечены действия четырех украинских ДРГ в зоне спецоперации

Российские военнослужащие пресекли деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в зоне спецоперации. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Диверсионные отряды противника действовали на территории Харьковской области и Луганской народной республики, уточнили в министерстве.

Помимо этого, на купянском направлении российская авиация и артиллерия нанесли огневое поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированным в районах ряда населенных пунктов Харьковской области.

Общие потери ВСУ на указанном направлении за последние сутки составили до 110 человек убитыми.