В России сократилось число долгожителей

Учет данных переписи в России привел к сокращению числа долгожителей в 2021 году на 23%

В России по итогам уточнения данных демографической статистики с учетом переписи населения, прошедшей осенью 2021 года, число долгожителей резко сократилось. Это следует из данных Росстата, внимание на которые обратил РБК.

По первоначальным данным, в 2020 году число россиян в возрасте 90 лет и старше составило 788,5 тысячи человек — впоследствии эти данные были скорректированы и сократились на 20 процентов, составив 628,7 тысячи человек. В свою очередь, в 2021 году расхождение с уточненными данными оказалось еще больше — 23 процента по сравнению с прежними данными (до 586,5 тысячи вместо 765,7 тысячи долгожителей).

Учет переписи также скорректировал временную динамику общего количества долгожителей в 2021 году по сравнению с 2020-м. Изначально было известно, что за год их число сократилось на 22,7 тысячи впервые за последние 10 лет. После уточнения данных это число возросло почти вдвое до 42,3 тысячи человек.

При этом по итогам 2022 года численность граждан старше 90 лет увеличилась на 11,8 тысячи человек и достигла 598,3 тысячи, что составляет 0,4 процента от общей численности населения России по состоянию на 1 января 2023 года.

На 2021 год в России пришлась третья волна COVID-19, вызванная распространением дельта-штамма. За этот год, по оценкам Росстата, коронавирус стал основной причиной смерти более 390 тысяч человек в стране. В группе риска по COVID-19 как особо уязвимые оказались пожилые люди: для них вводили ограничительные меры на передвижение в период подъема заболеваемости, а также обязательную вакцинацию.

За этот же период времени по всему миру, по сообщению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число случаев смерти, прямо или косвенно связанных с пандемией, составило около 14,9 миллиона. Оценки организации показывают, что избыточная смертность от COVID-19 по всему миру была выше среди мужчин, чем женщин, а также выше среди пожилых людей.