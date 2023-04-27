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04:00, 27 апреля 2023Ценности

Известная 57-летняя актриса снялась в бикини собственного бренда

57-летняя Элизабет Херли показала фанатам фото с отдыха в бикини собственного бренда

Фото: @elizabethhurley1

Известная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли снялась в бикини на отдыхе и показала фото фанатам. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах знаменитость предстала в зеленом купальнике собственного бренда Elizabeth Hurley Beach, который состоял из топа с косточками и завязками между чашками и трусов с заниженной талией. 57-летняя звезда накрасила ресницы, распустила волосы и дополнила образ серьгами-кольцами. В подписи она указала, что снимки были сделаны на Мальдивах.

Поклонники оценили внешний вид модели в комментариях. «Завораживающе прекрасна», «Вечно молодая», «Выглядишь потрясающе», «Так приятно видеть твою улыбку и прекрасную фигуру», «До сих пор одна из самых красивых женщин на планете!» — восхитились пользователи сети.

Ранее популярная американская певица Николь Шерзингер поделилась новым откровенным видео и порадовала фанатов. 44-летняя солистка музыкальной группы The Pussycat Dolls записала ролик, в начале которого прошла по дому в шелковом платье, оформленном цветочным принтом, и кинула купальник с балкона в бассейн. На следующих кадрах знаменитость проплыла под водой в бикини мимо камеры.

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Карина Черных
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Известная 57-летняя актриса снялась в бикини собственного бренда
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