Главы МИД Грузии и Польши обсудили получение страной статуса кандидата в ЕС
Глава министерства иностранных дел (МИД) Грузии Илья Дарчиашвили и глава МИД Польши Збигнев Рау встретились в Тбилиси и обсудили получение республикой статуса кандидата в члены Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает ТАСС.
Дарчиашвили отметил, что получение статуса кандидата в ЕС — жизненно необходимо для Грузии. «В рамках этого сотрудничества мы обсудили, как осуществить еще большую поддержку и мобилизацию наших друзей в этом направлении», — также сказал он в ходе пресс-конференции.
Глава МИД Грузии рассказал, что обсудил с Рау конфликт на Украине и помощь Киеву, которую оказывает Тбилиси.
Ранее премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия выполнила часть рекомендаций Еврокомиссии (ЕК) и надеется получить статус кандидата в члены ЕС до конца 2023 года.