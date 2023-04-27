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13:40, 27 апреля 2023Бывший СССР

Главы МИД Грузии и Польши обсудили получение страной статуса кандидата в ЕС

Глава МИД Грузии Дарчиашвили обсудил с польским коллегой получение статуса кандидата в ЕС

Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ

Глава министерства иностранных дел (МИД) Грузии Илья Дарчиашвили и глава МИД Польши Збигнев Рау встретились в Тбилиси и обсудили получение республикой статуса кандидата в члены Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает ТАСС.

Дарчиашвили отметил, что получение статуса кандидата в ЕС — жизненно необходимо для Грузии. «В рамках этого сотрудничества мы обсудили, как осуществить еще большую поддержку и мобилизацию наших друзей в этом направлении», — также сказал он в ходе пресс-конференции.

Глава МИД Грузии рассказал, что обсудил с Рау конфликт на Украине и помощь Киеву, которую оказывает Тбилиси.

Ранее премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия выполнила часть рекомендаций Еврокомиссии (ЕК) и надеется получить статус кандидата в члены ЕС до конца 2023 года.

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Алевтина Запольская
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