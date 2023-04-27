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02:50, 27 апреля 2023Мир

Венгрия призвала осторожно подходить к вопросу расширения НАТО

Министр обороны Венгрии Салаи-Бобровницки призвал к осторожности в вопросе расширения НАТО

Фото: Adam Papp / Unsplash

Министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки призвал к осторожности в вопросе расширения НАТО. Об этом он заявил на встрече с коллегами из стран «Бухарестской девятки». Об этом сообщает РИА Новости.

«Все решения в этом направлении могут приниматься только при полном соблюдении странами-претендентами условий, а также при полном консенсусе стран-союзников по НАТО», — сказал глава ведомства.

По его словам, Евросоюз (ЕС) также играет важную роль в сфере безопасности и обороны. Он отметил, что страна заинтересована в ЕС, «основывающемся на сильных национальных государствах».

Ранее вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро назвала необходимым одобрение России для вступления Украины в Североатлантический альянс. По словам политика, членство Украины в НАТО без рисков начала полномасштабного вооруженного конфликта невозможно без одобрения этого шага Москвой, причем «в виде определенного соглашения».

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Марина Совина
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