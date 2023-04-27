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07:31, 27 апреля 2023Интернет и СМИ

В России призвали ввести новый вид маркировки в интернете

Депутат Свинцов призвал маркировать созданный ИИ контент в интернете

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Контент в интернете, созданный искусственным интеллектом (ИИ), необходимо начать маркировать, убежден зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. В беседе с «Лентой.ру» он высказался о будущем использования человеческих лиц и голосов в технологиях ИИ.

Ранее председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детей Русской православной церкви (РПЦ) иерей Федор Лукьянов счел необходимым закрепить на законодательном уровне введение маркировки для нейросетей, которая будет предупреждать человека, что он общается с искусственным интеллектом.

«Инициатива абсолютна правильная. В век цифровых технологий мы, как обычные граждане, не всегда успеваем анализировать то, что происходит [в интернете]», — отметил Свинцов.

Интернет заполонил контент в виде deepfake — это подмена лиц на видео- и фотоизображениях. Этот контент иногда может быть очень негативным, потому что может компрометировать кого-то

Андрей Свинцовдепутат Госдумы

То же самое и с различными голосовыми помощниками, сообщил собеседник «Ленты.ру».

«Что касается различного рода программ, которые заменяют call-центр, когда с человеком говорит искусственный голос, то до недавнего времени человек мог отличить ИИ по шаблонным ответам. Но с учетом того, что за последние полгода технологии сделали какой-то космический рывок, через несколько месяцев уже ни один человек будет не в состоянии отличить, что есть компьютерная программа, а что — настоящий человек», — убежден парламентарий.

Поэтому то, что РПЦ поставила этот вопрос ребром и попросила, в том числе Государственную думу, ограничить это законодательно, я считаю, это правильно

Андрей Свинцовдепутат Госдумы

Также Свинцов заявил, что депутаты Государственной думы как минимум должны обсудить поступившее от РПЦ предложение.

«Я не сторонник останавливать прогресс, но то, что этот контент необходимо маркировать — это абсолютно точно. И в Государственной думе это уже обсуждалось», — заключил депутат.

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Алена Шевченко
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