РПЦ призвала запретить искусственный интеллект с человеческим лицом

«Ведомости»: РПЦ призвала запретить использование человеческих лиц в технологиях ИИ

Искусственный интеллект (ИИ) с человеческим лицом или голосом следует запретить из-за использования образа и подобия человека и его качеств как живого существа. С таким призывом выступил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детей Русской православной церкви (РПЦ) иерей Федор Лукьянов, пишут «Ведомости».

Представитель РПЦ показал презентацию, в которой затрагивался данный вопрос, на круглом столе, посвященном обсуждению правового регулирования и применения нейросетевых технологий в Высшей школе экономики.

«Фактически нужен запрет на антропоморфизацию программ, технологий, роботов, то есть запрет на перенесение человеческого образа и его свойств на неодушевленные предметы», — отметил в презентации иерей.

Федор Лукьянов также счел необходимым закрепить на законодательном уровне введение маркировки для нейросетей, которая будет предупреждать человека, что он общается с искусственным интеллектом. Священнослужитель рекомендовал установить ответственность разработчика за содержание информации, транслируемой программой. В качестве примера он назвал Китай, где подобная ответственность закреплена как в административном, так и в уголовном законодательстве.

По мнению иерея, нужно защитить несовершеннолетних от нейросетей из-за высокой опасности влияния на детскую психику. При этом ChatGPT следует локализовать под вычислительную инфраструктуру и телекоммуникационные сети России, «ведь западные страны строят свои нейросети на основе своей этики, которая может расходиться с российской», допустил Федор Лукьянов.

29 марта в Кремле заявили, что технологии искусственного интеллекта должны обязательно регулироваться. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда отметил, что любое лекарство при неправильном использовании превращается в яд. В подтверждение этой точки зрения он назвал интернет.