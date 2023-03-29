Песков высказался об опасности искусственного интеллекта

Песков заявил, что технологии искусственного интеллекта должны обязательно регулироваться

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) должны обязательно регулироваться, поскольку их развитие несет в себе опасности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Песков прокомментировал письмо экспертов, включая предпринимателя Илона Маска и сооснователя Apple Стива Возняка, в котором они призвали приостановить обучение нейросетей. Он выразил уверенность в том, что работа над технологиями искусственного интеллекта должна продолжаться. «По мере того как ИИ будет расширять свое присутствие в экономике, в повседневной жизни людей, конечно, там потребуется регулирование, это обязательно», — добавил Песков.

Вместе с тем, высказываясь о письме, представитель Кремля заявил, что любое лекарство при неправильном использовании превращается в яд. В качестве примера он привел интернет. «С одной стороны, мы не можем себе представить жизнь без него [интернета], а с другой стороны, он является очень страшным оружием и может нести в себе очень много зла, поэтому мы занимаемся активно регулированием интернета, и весь мир уже пошел по пути регулирования интернета», — рассудил он.

Илон Маск, Стив Возняк и более тысячи экспертов в открытом письме призвали на полгода приостановить обучение систем искусственного интеллекта, более мощных чем GPT-4. В письме утверждается, что мощные ИИ-технологии должны разрабатываться только тогда, когда человечество будет уверено, что их воздействие будет позитивным, а риски — управляемыми.

Ранее компания OpenAI предупредила, что новая языковая модель GPT-4 может быть использована для генерации убедительной дезинформации. Специалисты заявили, что человечество недалеко от создания опасно сильного искусственного интеллекта.