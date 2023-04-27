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15:02, 27 апреля 2023Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне СВО на 27 апреля
СюжетКарта боевых действий на Украине: свежие данные

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине в четверг, 27 апреля. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

По данным официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, ночью был нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации резервов противника.

Кроме того, за сутки на шести направлениях — купянском, краснолиманском, донецком, южнодонецком, запорожском и херсонском — российские войска ликвидировали до 670 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На донецком направлении штурмовым отрядам удалось завладеть четырьмя кварталами в северо-западной, западной и юго-западной частях Артемовска (украинское название города — Бахмут). Подразделения Воздушно-десантных войск России сковывали противника на северной и южной окраинах города и оказывали поддержку штурмовым отрядам.

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Истребительной авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России около города Липовка в Донецкой народной республике был сбит самолет Су-24 воздушных сил ВСУ. Также на херсонском направлении российские войска уничтожили одну зенитную самоходную установку Gepard, произведенную в Германии.

Представитель оборонного ведомства добавил, что с начала проведения СВО уничтожены 413 самолетов, 228 вертолетов, 3882 беспилотных летательных аппарата, 421 зенитный ракетный комплекс, 8878 танков и других боевых бронированных машин, 1095 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4671 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 9805 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Никита Абрамов
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