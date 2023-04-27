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16:04, 27 апреля 2023Экономика

В России заявили о проблемах с импортом из-за пробок на Верхнем Ларсе

Глава Wildberries Бакальчук: в РФ есть проблемы с импортом из-за пробок на Верхнем Ларсе

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

У России начались проблемы с импортом из Армении из-за низкой пропускной способности КПП «Верхний Ларс», пишет «Интерфакс» со ссылкой на основательницу и главу маркетплейса Wildberries Татьяну Бакальчук.

Общей границы у двух стран нет, поэтому товары идут через границу с Грузией, где «Верхний Ларс» является единственным легальным сухопутным переходом. Сейчас там часто наблюдаются пробки, и ситуация может усугубиться летом, когда придет сезон сбора абрикосов в Армении. «Тогда уже точно никто ни туда, ни обратно с товаром проехать не сможет», — заявила гендиректор Wildberries.

«Постоянно у нас проблемы с таможней на Верхнем Ларсе. Я думаю, те, кто тоже пользуются этой дорогой, про это в курсе», — рассказала Бакальчук. Она подчеркнула, что трудность заключается даже не в оформлении документов, а именно в неспособности КПП пропускать большое количество машин, несмотря на то, что в 2022 году число полос увеличилось с трех до шести.

Нагрузка на сухопутные границы России с соседними странами, в особенности на «Верхний Ларс», увеличилась после начала мобилизации в сентябре прошлого года. О ее завершении российские власти объявляли еще в ноябре, однако соответствующий указ президента до сих пор действует. Кроме того, из-за изменения внешней торговли России ввиду санкций товарные потоки через «Верхний Ларс» выросли за год на 65 процентов, сообщала ФТС.

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Софья Ермакова
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