Россиянам перечислили позволяющие заподозрить корь симптомы и осложнения

Терапевт Яруллов: тяжелыми осложнениями кори являются отит, пневмония и воспаление мозга

Корь по признакам похожа ОРВИ, но протекает в более тяжелой форме и чаще вызывает осложнения, среди которых — отит, пневмония и воспаление мозга. Позволяющие заподозрить это заболевание симптомы и причины его вспышки россиянам перечислил в беседе с «Лентой.ру» старший врач общей практики, терапевт медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Линар Яруллов.

По его словам, главная проблема этой инфекции — крайне высокая заразность. Один инфицированный вирусом в среднем заражает от 12 до 18 здоровых людей при условии, если они не были привиты или не болели корью ранее. Врач подчеркнул, что это одна из самых заразных инфекций. Именно по этой причине эпидемиологи всегда бьют тревогу, когда выявляются подобные вспышки.

Откуда взялась текущая вспышка кори в России

Определить истинный источник возникновения вспышки 2023 года очень сложно, да и не имеет большого смысла, считает Яруллов. Очевидно, что вспышка инфекционного заболевания, от которого существует проверенная десятилетиями вакцина, может случиться, если человека по каким-то причинам не вакцинировали ранее.

Считается, что увеличение числа непривитых людей снижает общий коллективный иммунитет — способность общества противостоять инфекции — об этом много говорили в период пандемии коронавируса. В обществе с относительно высоким процентом невакцинированных риски заразиться сохраняются даже у тех, кто своевременно сделал прививку. Но и прогноз заболевания более благоприятный Линар Яруллов старший врач общей практики, терапевт

Коревая сыпь состоит из мелких папул — узелков, окруженных пятном и склонных к слиянию. В этом ее характерное отличие от краснухи, сыпь при которой не сливается, добавил врач.

Как распознать корь?

Яруллов подчеркнул, что ключевой фактор риска — отсутствие вакцинации. Симптомы кори чаще всего похожи на тяжелую простуду, но со специфическими высыпаниями. Заболевание начинается остро: поднимается температура тела до 38-40,5 градуса по Цельсию, отмечаются сухой кашель, насморк, светобоязнь, осиплость голоса, головная боль, отек век и покраснение конъюнктивы. Также может появиться коревая энантема — красные пятна на твердом и мягком небе.

На второй день заболевания на поверхности слизистой щек в области моляров (шестой-восьмой зубы) появляются мелкие белесые пятнышки, окруженные узкой красной каймой: это пятна Филатова-Коплика — специфический симптом, встречающийся только при кори. Коревая сыпь появляется на четвертый-пятый день болезни — сначала на лице, шее, за ушами, на следующий день на туловище, через несколько дней они покрывают разгибательные поверхности рук и ног, включая пальцы Линар Яруллов старший врач общей практики, терапевт

Какие бывают осложнения при кори?

Как отметил Яруллов, корью чаще всего болеют дети, которых по каким-то причинам отказываются вакцинировать привитые в детстве взрослые. Это заболевание может привести к ряду опасных осложнений: отиту, синуситу, коревому энцефалиту (воспаление мозга), первичной коревой пневмонии и вторичным бактериальным осложнениям, в том числе бактериальной пневмонии.

Среди взрослых людей заболевание чаще диагностируют у молодежи, не болевшей корью раньше и не привитых противокоревой вакциной. У них корь протекает в тяжелой форме, часто с первичной коревой пневмонией и бактериальными осложнениями, подытожил терапевт.

Ранее врач-инфекционист Иван Коновалов рассказал о продолжительности защиты от кори после прививки. По словам врача, нередко сохраняют иммунитет даже те, кто вакцинировался еще в 1960-е. Он объяснил, что у привитого от кори человека уровень антител со временем будет снижаться.