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16:15, 27 апреля 2023Россия

Миронов отозвал свое обращение с призывом проверить нейросеть от Сбера

Миронов сообщил, что готов отозвать обращение в прокуратуру с призывом проверить Сбербанк

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Руководитель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов сообщил в своем Telegram-канале, что готов отозвать свое обращение в Генеральную прокуратуру с призывом проверить деятельность Сбера из-за работы нейросети Kandinsky.

Он заявил, что Сбербанк оперативно отреагировал на его сообщение. «Уже вчера [26 апреля] вечером по запросу "российский флаг" в 100 процентах из 100 появлялся именно флаг Российской Федерации, что считаю прекрасным результатом нашей дискуссии», — указал Миронов. Он также сообщил о договоренности, что Сбер учтет его позицию в дальнейшей работе над Kandinsky.

При этом он призвал ввести регистрацию перед использованием нейросети, чтобы ограничить доступ к ней несовершеннолетних.

«Хочу обратить внимание, что у меня нет сомнений, что технологии искусственного интеллекта, развитие нейросетей — процесс не только необходимый, но и необратимый. Хорошо, что Сбербанк создает наш российский продукт», — добавил Миронов.

26 апреля Миронов попросил Генпрокуратуру проверить нейросеть Kandinsky, заявив, что та якобы «генерирует антироссийские материалы».

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Антон Похиляк
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