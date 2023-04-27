Коллекцию NFT от VK моментально раскупили

Первую коллекцию NFT от «ВКонтакте» CryptoSpotty раскупили менее чем за час

Первую коллекцию невзаимозаменяемых токенов (NFT) от VK раскупили за полчаса, сообщила соцсеть «ВКонтакте».

«ВКонтакте» выпустила собственную коллекцию токенов — CryptoSpotty, на которых был изображен маскот соцсети пес Спотти. Отмечается, что 90 процентов NFT разошлись в течение 30 минут, а вся коллекция из 8000 токенов была раскуплена за рубли менее чем за час.

Их обладателями стали более 3000 пользователей. При этом, по данным VK, общее число желающих составляло десятки тысяч. Продажа проходила в приложении VK NFT. Отмечается, что все доходы от продаж CryptoSpotty пойдут фонду «Внимание» на восстановление доходного дома Бака в Санкт-Петербурге.

«ВКонтакте» также анонсировал скорый запуск собственного NFT-маркетплейса для первичной и вторичной продажи токенов с функцией минтинга, когда все авторы соцсети смогут самостоятельно выпускать, продвигать и продавать цифровое искусство.

