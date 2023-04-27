На Украине заявили о новом этапе отношений с Китаем

Шмыгаль: разговор Зеленского и Си Цзиньпина открывает новый этап отношений Украины и Китая

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что разговор украинского президента Владимира Зеленского и главы Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпина открывает новый этап отношений двух стран, его слова передает РИА Новости.

«Этот разговор открывает новый этап нашего сотрудничества и отношений с китайской республикой. Уверен, что это очень хорошее начало для развития наших будущих отношений», — сказал Шмыгаль на пресс-конференции по итогам визита в Италию.

Ранее глава Министерства иностранных дел Китая (МИД) Китая Цинь Ган заявил, что общение лидеров двух государств — это важный шаг к урегулированию конфликта. «Как бы ни был сложен кризис, он должен решаться путем переговоров, как бы ни был сложен конфликт, он должен решаться только политически», — резюмировал министр.

Президент Украины Зеленский положительно оценил прошедший разговор и уточнил, что лидеры уделили внимание сотрудничеству для установления «справедливого и прочного мира для Украины». При этом глава государства не рассматривает заключение мира за счет «территориальных компромиссов».