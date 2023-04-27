Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:48, 27 апреля 2023Бывший СССР

На Украине заявили о новом этапе отношений с Китаем

Шмыгаль: разговор Зеленского и Си Цзиньпина открывает новый этап отношений Украины и Китая

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что разговор украинского президента Владимира Зеленского и главы Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпина открывает новый этап отношений двух стран, его слова передает РИА Новости.

«Этот разговор открывает новый этап нашего сотрудничества и отношений с китайской республикой. Уверен, что это очень хорошее начало для развития наших будущих отношений», — сказал Шмыгаль на пресс-конференции по итогам визита в Италию.

Ранее глава Министерства иностранных дел Китая (МИД) Китая Цинь Ган заявил, что общение лидеров двух государств — это важный шаг к урегулированию конфликта. «Как бы ни был сложен кризис, он должен решаться путем переговоров, как бы ни был сложен конфликт, он должен решаться только политически», — резюмировал министр.

Президент Украины Зеленский положительно оценил прошедший разговор и уточнил, что лидеры уделили внимание сотрудничеству для установления «справедливого и прочного мира для Украины». При этом глава государства не рассматривает заключение мира за счет «территориальных компромиссов».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина ЗапольскаяТкачев Егор
Обсудить
Последние новости
Минобороны отчиталось о сотнях уничтоженных бойцов ВСУ в районе Артемовска
Популярная ведущая рассказала о самых сложных съемках
Беременная жена полицейского отравила 13 друзей ради украшений и денег
Присяжные признали вора в законе Турка причастным к крупнейшему наркокартелю
В Подмосковье 49-летней женщине прострелили ногу из пневматического пистолета
Минздрав Турции рассказал о состоянии здоровья Эрдогана
Пригожин назвал шуткой свое заявление о прекращении огня в Артемовске
Мэрия Праги пожаловалась на атаку со стороны российских хакеров
Путин присвоил российской мотострелковой бригаде наименование гвардейской
Непомнящий сыграл вничью в 13-й партии матча за титул чемпиона мира
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.