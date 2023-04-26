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18:41, 26 апреля 2023Бывший СССР

Зеленский рассказал о разговоре с Си Цзиньпином

Зеленский заявил об обсуждении двухсторонних отношений с Си Цзиньпином

Фото: Alina Yarysh / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином актуальные вопросы двухсторонних отношений. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Особое внимание было уделено путям возможного сотрудничества для установления справедливого и прочного мира для Украины», — написал глава государства.

Зеленский также заявил, что украинский народ хочет мира, однако мир должен быть справедливым и основываться на принципах международного права с соблюдением Устава ООН. «Не может быть мира за счет территориальных компромиссов. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в границах 1991 года», — написал он.

Разговор Зеленского по телефону с главой Китая Си Цзиньпином состоялся 26 апреля. В китайском МИД уточнили, что беседа была инициирована украинской стороной.

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Варвара Кошечкина
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