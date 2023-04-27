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17:39, 27 апреля 2023Силовые структуры

Российский полицейский покончил жизнь самоубийством

«Борус»: в Красноярском крае замначальника отдела дознания ОВД покончил с собой

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

В Красноярском крае заместитель начальника отдела дознания Шушенского ОВД покончил с собой. Об этом сообщает Telegram-канал «Борус».

По данным канала, трагедия произошла в селе под Красноярском. В полицию позвонила жена погибшего и рассказала, что нашла тело супруга.

Отмечается, что у мужчины было двое детей. В настоящий момент следователи и полицейские проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее стало известно, что в Московской области 42-летний патрульный линейного отдела полиции совершил самоубийство и оставил записку.

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Екатерина Власова
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