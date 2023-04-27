Кремль анонсировал выступление Путина перед Советом законодателей в Петербурге

Кремль: президент Путин выступит перед членами Совета законодателей в Петербурге 28 апреля

Президент России Владимир Путин выступит перед членами Совета законодателей при Федеральном Собрании в Санкт-Петербурге. Соответствующая информация появилась в официальном Telegram-канале Кремля.

Встреча, приуроченная ко Дню российского парламентаризма, пройдет в пятницу, 28 апреля, в Таврическом дворце. Основными темами для обсуждения станут вопросы поддержки участников спецоперации и членов их семей, а также состояние межбюджетных отношений.