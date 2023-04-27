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18:37, 27 апреля 2023Путешествия

Пассажир составил строгие правила этикета в самолете и вызвал гнев в сети

Путешественник и TikTok-блогер Кинан призвал пассажиров не аплодировать в конце полета

Кадр: видео @ivebentraveling

Путешественник и блогер составил строгие правила этикета для пассажиров самолета и вызвал гнев в сети. Своим мнением он поделился в видео для TikTok, на публикацию обратило внимание издание Daily Mail.

В ролике 30-летний Бен Кинан из Сиэтла заявил, что при посадке нужно обязательно приветствовать бортпроводников, поскольку им якобы не платят за время, проведенное на входе в воздушное судно. Мужчина также назвал отвратительными людей, снимающих обувь во время полета, и призвал матерей пользоваться пеленальными столиками вместо кресел.

По мнению Кинана, пассажиры на местах в проходе не имеют права спать в самолете, поскольку им нужно пропускать попутчиков к туалету. Кроме того, блогер попросил подписчиков не откидывать спинку кресла, не проносить на борт вещи с резким запахом и не аплодировать в конце полета.

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«И наконец, мы не встаем сразу. Знаете почему? Даже если ваши колени болят, они болят и у остальных, которым приходится ждать, пока вы не доберетесь до выхода», — заключил Кинан.

Публикация мужчины вызвала споры в сети, большинство подписчиков отказались следовать составленным правилам, посчитав некоторые из них нелогичными. «Ну нет, я определенно буду снимать обувь и не собираюсь оборачиваться, чтобы проверить человека сзади, а просто мягко откинусь», «Есть авиакомпании, которые даже предоставляют специальные сумки для обуви», «Какой вам вред от того, что я просто стою на месте?», «Я не согласна про спинку, я заплатила за свое место и откинусь назад», «Почему люди так боятся босых ног?» — писали пользователи.

Ранее эксперт по этикету Жаклин Уитмор заявила, что считает главным недостатком большинства путешественников отсутствие здравого смысла во время перелетов на самолете. По ее словам, некоторые пассажиры «забывают брать с собой манеры», когда отправляются в поездку.

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Зарина Дзагоева
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