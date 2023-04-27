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11:49, 27 апреля 2023Моя страна

Спасенного сапсана отпустили на волю в Уфе

В Уфе после лечения отпустили на волю спасенного сапсана

Фото: пресс-служба Управления Ролсприроднадзора по РБ и Оренбургской области

В Уфе отпустили на волю сапсана, которого в марте нашли на улице с различными травмами. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщает «Российская газета» со ссылкой на управление Росприроднадзора по Башкирии и Оренбургской области.

«Птица, когда мы ее обнаружили рядом со зданием ХБК, была дезориентирована, по всей видимости, ударилась. Мы отвезли ее в ветеринарную клинику, где был поставлен диагноз — закрытая черепно-мозговая травма», — рассказали в ведомстве.

После этого спасенный сапсан проходил длительное лечение. Когда он полностью выздоровел и окреп, его обработали от паразитов и выпустили в естественную среду обитания.

Ранее в апреле сообщалось, что в Татарстане пожарные спасли маленького кабанчика при тушении камыша. Спасатели достали кабанчика из воды, дали ему немного отдохнуть, а затем выпустили в безопасном месте, подальше от огня и дыма.

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Варвара Кошечкина
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