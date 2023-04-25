Пожарные спасли кабанчика в Татарстане

В Татарстане пожарные спасли кабанчика при тушении камыша

В Татарстане пожарные спасли маленького кабанчика при тушении камыша. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале управления МЧС по республике.

Инцидент произошел в Альметьевске. Спасатели заканчивали тушение горящего камыша близ одного из местных водоемов и в какой-то момент услышали, что в воде кто-то плещется.

«Сначала показалось, что в воде бобр. Подошли поближе и увидели маленького кабанчика. Малыш изо всех сил пытался выбраться из канавы в метр шириной, но достаточно глубокой. Он пытался плыть, но, видимо, увяз в камышах», — рассказал пожарный Раис Шарафутдинов.

По его словам, спасатели достали кабанчика из воды, дали ему немного отдохнуть, а затем выпустили в безопасном месте, подальше от огня и дыма.

Ранее в апреле сообщалось, что в Тамбовской области пожарные спасли из огня зайчонка. Спасатели обработали обгоревшую шерсть животного, искупали его и накормили, а затем отвези в ветеринарную клинику, где ему назначили лечение.