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06:41, 27 апреля 2023Бывший СССР

Опубликован скриншот переписки бойца ВСУ о потерях в боях под Артемовском

В сети опубликовали скриншот переписки бойца ВСУ о потерях в боях под Артемовском

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В сети опубликовали скриншот переписки бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) о потерях под Артемовском (украинское название — Бахмут), пишет «Военное обозрение».

В переписке украинского солдата с позывным Берлин с товарищем говорится об очень больших потерях ВСУ на артемовском направлении. Из нее следует, что что командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский бросает пехоту в контратаки, не считаясь с потерями.

Берлин рассказал товарищу, что его бросили на линию фронта под Орехово-Василевку, где солдаты вступили в бой с бойцами частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». «За 40 минут — 10 «двухсотых» (убитых), 46 «трехсотых» (раненых)», — написал он.

Далее Берлин пишет, что раньше ему не доводилось быть в такой ситуации, как на артемовском направлении. «Там был ад. Просто ужас», — выразил он свои эмоции.

Артемовск с населением около 70 тысяч человек располагается в 60 километрах к северу от Донецка. Бои за населенный пункт продолжаются уже более восьми месяцев — ВСУ держат оборону в городе с августа 2022 года. По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, контроль над Артемовском позволит российским Вооруженным силам наступать вглубь Украины. Министр также назвал Артемовск важным узлом обороны ВСУ.

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Марина Совина
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