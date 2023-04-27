Курганский губернатор сообщил о переходе огня на территорию крупного завода

Губернатор Курганской области Шумков: огонь перешел на территорию завода «Курганстальмост»

В Курганской области огонь перешел на территорию завода «Курганстальмост». Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вадим Шумков.

По словам Шумкова, для тушения огня власти региона привлекут сотрудников расположенных поблизости предприятий.

Он также добавил, что еще раз запросил дополнительную помощь у главы МЧС Александра Куренкова, так как природный пожар близ железнодорожной станции и микрорайона Утяк стал верховым.

О пожарах в Курганской области сообщалось 27 апреля. Количество загоревшихся жилых домов в деревне Логоушка, где бушует одно из самых мощных возгораний, выросло почти в четыре раза — с 20 до 76. По одной из версий, причиной столь масштабного пожара могла стать искра из-под колес проезжавшего мимо деревни тепловоза.