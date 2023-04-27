В Госдуме анонсировали разработку нового Уголовного кодекса

Крашенинников: разработка нового Уголовного кодекса РФ начнется после систематизации КоАП

Глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете» анонсировал разработку нового Уголовного кодекса (УК) РФ, она будет начала после завершения систематизации Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

«Сначала надо провести работу по систематизации законодательства об административных правонарушениях. А потом надо будет заняться разработкой нового УК. Очевидно, с ним надо работать», — заявил депутат.

По его словам, «сейчас Минюст готовит новый КоАП и Административный процессуальный кодекс», после чего документ будет направлен в правительство, а затем в Госдуму. «Работа ведется, я бы спешку не устраивал, это очень важно», — отметил парламентарий.

«На первом месте по противоречивости и разношерстности у нас не УК, а все-таки КоАП. К тому же, как считаю, КоАП и УК связанные вещи: есть преюдиция», — подчеркнул Крашенинников.

14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об установлении срока давности привлечения по административным делам со дня совершения правонарушения. Документом устанавливается, что постановление по административному делу нельзя будет выносить после истечения 60 календарных дней со дня совершения правонарушения. При этом если такое дело рассматривает судья, то сроки увеличиваются до 90 календарных дней.