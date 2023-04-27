Хорватия приостановит прием заявлений на туристические визы у россиян

Посольство Хорватии в России приостановит прием заявлений на туристические визы с 1 мая

Посольство Хорватии в России приостановит прием заявлений на получение туристических виз гражданами страны с 1 мая. Об этом сообщается на сайте визового центра VFS Global.

В заявлении указано, что документы на визы не будут приниматься до дальнейших распоряжений. Никаких точных сроков посольство не приводит.

Ранее, в январе, россиянам, собравшимся в Европу, рекомендовали отказаться от подачи заявления на шенген в Хорватию. Руководитель визового «Центра-online» Злата Эрфурт заявила, что статистики по визам в эту страну пока нет, поэтому сложно спрогнозировать, какие решения будут принимать в консульствах.

1 января 2023 года Хорватия официально вступила в Шенгенскую зону. Национальные визы, если срок их действия не истек, по-прежнему действительны для въезда в республику. Кроме того, с этой даты проведенные в Хорватии дни добавляются к времени разрешенного 180-дневного периода нахождения в Шенгенской зоне.