Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:24, 27 апреля 2023Путешествия

Хорватия приостановит прием заявлений на туристические визы у россиян

Посольство Хорватии в России приостановит прием заявлений на туристические визы с 1 мая

Фото: Alexander Gatsenko / Shutterstock / Fotodom

Посольство Хорватии в России приостановит прием заявлений на получение туристических виз гражданами страны с 1 мая. Об этом сообщается на сайте визового центра VFS Global.

В заявлении указано, что документы на визы не будут приниматься до дальнейших распоряжений. Никаких точных сроков посольство не приводит.

Материалы по теме:
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном. Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном.Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
11 августа 2022
Тур а-ля карт. В России резко вырос спрос на заграничные туры за банковскими картами. Где получить их выгоднее всего?
Тур а-ля карт.В России резко вырос спрос на заграничные туры за банковскими картами. Где получить их выгоднее всего?
9 апреля 2022

Ранее, в январе, россиянам, собравшимся в Европу, рекомендовали отказаться от подачи заявления на шенген в Хорватию. Руководитель визового «Центра-online» Злата Эрфурт заявила, что статистики по визам в эту страну пока нет, поэтому сложно спрогнозировать, какие решения будут принимать в консульствах.

1 января 2023 года Хорватия официально вступила в Шенгенскую зону. Национальные визы, если срок их действия не истек, по-прежнему действительны для въезда в республику. Кроме того, с этой даты проведенные в Хорватии дни добавляются к времени разрешенного 180-дневного периода нахождения в Шенгенской зоне.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Зарина Дзагоева
Обсудить
Последние новости
Минобороны отчиталось о сотнях уничтоженных бойцов ВСУ в районе Артемовска
Петербургский школьник покурил вейп и попал в больницу
Выпивший уксус ребенок умер в российской больнице за 10 дней до своего трехлетия
В России отреагировали на штрафы за ношение Георгиевских лент в Молдавии
Количество загоревшихся домов в Курганской области достигло 20
ФСБ задержала гражданина России по делу о госизмене
Названа дата выхода в России фильма «Все страхи Бо» с Хоакином Фениксом
В Азербайджане предрекли скорое возвращение Армении к переговорам по Карабаху
Минфин задумался об идее не платить за иностранные активы деньгами
Кандидат в президенты Турции от оппозиции счел антироссийские выпады неверными
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.