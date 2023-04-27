В ЦДМ на Лубянке в Москве открылся первый VK Store

В Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке открылся первый московский VK Store, сообщается в поступившем «Ленте.ру» пресс-релизе.

Посетители пространства смогут ближе познакомиться с брендом и приобрести фирменные товары VK: умные колонки, футболки, худи, рюкзаки, а также вещи с любимыми персонажами стикеров «ВКонтакте». Кроме того, VK Store станет местом встречи с авторами и популярными создателями контента.

В открытии площадки приняли участие популярные блогеры, среди которых были, в частности, Карина Кросс, Ника Вайпер, Катя Голышева и Наташ НГТВ.

«Здесь наши пользователи могут пообщаться друг с другом, провести время и соприкоснуться с любимым брендом. Мы стремимся создавать все больше возможностей для вдохновения не только онлайн, но и офлайн. До встречи в VK Store в ЦДМ!» — заявила вице-президент по маркетингу VK Инна Походня.

Отмечается, что VK Store — второй флагманский магазин компании, первый открылся в Санкт-Петербурге в Доме Зингера в декабре 2022 года. С момента открытия его посетили более 50 тысячи человек.