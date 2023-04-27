Володин объяснил раннее выдвижение Байдена на второй срок

Володин заявил, что Байден должен был объявить о выдвижении на новый срок как можно раньше

Президент США Джо Байден более чем за полтора года объявил о выдвижении на второй срок, чтобы его соратники и спонсоры не разбежались. Об этом, объясняя раннее выдвижение американского президента, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

По данным российского политика, 70 процентов американцев не хотят видеть Байдена президентом. Нынешний американский лидер боится ответственности за свои преступления, считает Володин, напомнив, что против покинувшего свой пост президента Дональда Трампа выдвинули обвинения по уголовным статьям. Байден хочет избежать такой же судьбы — для этого ему надо сохраниться во власти, уверен парламентарий.

Володин перечислил преступления американского президента, среди которых, по его мнению, организация теракта на «Северных потоках», создание военных биолабораторий по всему миру, а также коррупционный бизнес его семьи на территории Украины. Политик также причислил к преступлениям Байдена разрушение экономики Европы, геноцид мирных жителей Украины и России и «развязывание войны на Украине».

«Чтобы соратники и спонсоры не разбежались, выход у него один: объявить об участии в выборах президента США как можно раньше», — заключил политик.

Байден официально объявил об участии в выборах 2024 года 25 апреля. В видеообращении, выпущенном его новой предвыборной командой, он назвал своей работой защищать американскую демократию, объяснив свое переизбрание тем, что сейчас «не время останавливаться» в борьбе «за душу Америки». Действующий вице-президент штатов Камала Харис заявила, что будет баллотироваться в паре с Байденом.