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05:47, 27 апреля 2023Мир

В Аргентине заявили о переходе на оплату импорта из Китая в юанях

Министр экономики Масса: Аргентина переходит на оплату импорта из Китая в юанях

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Министр экономики Аргентины Серхио Масса заявил, что страна на фоне проблемы с поддержанием резервов Центробанка переходит на оплату импорта из Китая в юанях. Политик написал в Twitter, что «худшая засуха в нашей истории» сократила экспорт на 15 миллиардов долларов.

«Мы активируем своп с Китаем... что нам позволит платить за импорт из этой страны в юанях, заменив тем самым 1 миллиард 40 миллионов долларов в апреле и 790 миллионов долларов с мая», — объяснил Масса.

Перед аргентинскими властями стоит задача поддерживать резервы для обеспечения импорта товаров и ресурсов, которые являются ключевыми для страны. По словам министра, такие меры дают больше защищенности резервам.

Центральный банк Аргентинской Республики 20 апреля поднял базовую учетную ставку рефинансирования на три процента. В результате ключевая ставка увеличилась до 81 процента, что стало рекордным показателем с 26 сентября 2019 года.

Усугубляют экономическую ситуацию сокращение валютных резервов и низкий курс национальной валюты песо по отношению к доллару, а также засуха, которая ударила по экспорту основных сельскохозяйственных культур страны.

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Марина Совина
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