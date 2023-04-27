CNN: рэпера Праса Мишеля обвинили в участии в заговоре бизнесмена Лоу против властей США

Рэпер Прас Мишель признан виновным по делу об участии в заговоре малайзийского бизнесмена Джо Лоу против правительства США. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что музыканта признали виновным в федеральном суде в Вашингтоне в среду по десяти пунктам обвинения. По данным CNN, рэпера обвинили в заговоре против властей Соединенных Штатов путем деятельности в качестве иностранного агента. Так, Мишель должен был оказать помощь Джо Лоу, а также правительству КНР в обеспечении доступа к официальным лицам США, включая также бывших американских лидеров Барака Обаму и Дональда Трампа, сообщает телеканал.

Отмечается, что Лоу отправлял Мишелю значительные суммы в своих собственных интересах. Прокуроры считают, что бизнесмен отправил рэперу более 100 миллиона долларов, чтобы тот помог убедить власти прекратить расследование в отношении бизнесмена.

По данным телеканала, музыканту грозит до 20 лет лишения свободы. Дата вынесения приговора не установлена.

Ранее сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс обвинил США в убийствах и вмешательствах в выборы. Музыкант назвал ложью и пропагандой публикации западных СМИ о преступлениях, которые якобы совершает российская сторона на Украине. «Мы [США] злее всех по меньшей мере в десять раз. Мы убиваем больше людей. Мы чаще вмешиваемся в выборы. Мы, американская империя, делаем всю эту дрянь», — заявил он.