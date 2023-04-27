Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
04:42, 27 апреля 2023Культура

Американского рэпера обвинили в заговоре против властей США

CNN: рэпера Праса Мишеля обвинили в участии в заговоре бизнесмена Лоу против властей США
Прас Мишель

Прас Мишель. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Рэпер Прас Мишель признан виновным по делу об участии в заговоре малайзийского бизнесмена Джо Лоу против правительства США. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что музыканта признали виновным в федеральном суде в Вашингтоне в среду по десяти пунктам обвинения. По данным CNN, рэпера обвинили в заговоре против властей Соединенных Штатов путем деятельности в качестве иностранного агента. Так, Мишель должен был оказать помощь Джо Лоу, а также правительству КНР в обеспечении доступа к официальным лицам США, включая также бывших американских лидеров Барака Обаму и Дональда Трампа, сообщает телеканал.

Отмечается, что Лоу отправлял Мишелю значительные суммы в своих собственных интересах. Прокуроры считают, что бизнесмен отправил рэперу более 100 миллиона долларов, чтобы тот помог убедить власти прекратить расследование в отношении бизнесмена.

По данным телеканала, музыканту грозит до 20 лет лишения свободы. Дата вынесения приговора не установлена.

Ранее сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс обвинил США в убийствах и вмешательствах в выборы. Музыкант назвал ложью и пропагандой публикации западных СМИ о преступлениях, которые якобы совершает российская сторона на Украине. «Мы [США] злее всех по меньшей мере в десять раз. Мы убиваем больше людей. Мы чаще вмешиваемся в выборы. Мы, американская империя, делаем всю эту дрянь», — заявил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Администрация Эрдогана ответила на сообщения об инфаркте у президента. Что говорят о состоянии политика?
Раскрыты самые частые варианты автоподстав
Американского рэпера обвинили в заговоре против властей США
Диетолог назвала вредные для ЖКТ продукты
В США обвинили Байдена в копировании на Украине политики Буша-младшего
В России допустили истощение запасов зенитных ракет ВСУ
Медик рассказал об эффекте от «военных наркотиков»
Российский поселок остался без света из-за обстрела ВСУ
Российскому экспорту газа спрогнозировали падение вдвое
В Сочи произошел всплеск фейковых объявлений о продаже жилья
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.