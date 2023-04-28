Турции предложили платить России в рамках зерновой сделки

ООН предложила Анкаре оплачивать продукцию России в рамках зерновой сделки

ООН предоставили президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану «дорожную карту» по продлению зерновой сделки, ее уже направили России и Украине. Там в том числе обсуждается оплата российской агропродукции со стороны Анкары, рассказал глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. Цитату приводит РИА Новости.

В документе содержатся различные предложения по продлению сделки, в том числе, экспорт российского аммиака из порта Одессы и сотрудничество с Турцией по вопросу оплаты за российскую продукцию.

Ранее Эрдоган в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным предложил продлить зерновую сделку. Предполагают, что этот вопрос могут обсудить с ООН.

Российские власти при этом задумались о выходе из соглашения, поскольку, по их словам, ООН не соблюдает ее условия по снятию санкций с российской продукции.