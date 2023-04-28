Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:10, 28 апреля 2023Бывший СССР

В Армении назвали площадь захваченных Азербайджаном территорий

Генштаб ВС Армении: Азербайджан захватил 139 км² территории страны в ходе боев в сентябре

Фото: Alex McBride / Getty Images

Начальник генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Армении Эдуард Асрян заявил, что Азербайджан захватил 139 квадратных километров территории страны в ходе боев в сентябре 2022 года. Об этом сообщило агентство «Арменпресс».

«К сожалению, в ходе тех операций Вооруженные Силы понесли потери, погиб и гражданский персонал, у нас были и территориальные потери», — сказал Асрян, назвав площадь захваченной «суверенной территории Армении».

Глава генштаба ВС Армении добавил, что азербайджанские власти планировали выйти на город Джермук и нанести серьезный экономический ущерб Армении.

Ранее в Баку выразили уверенность, что Ереван в скором времени вернется к переговорам по урегулированию ситуации вокруг Нагорного Карабаха. По словам азербайджанского дипломата, Армения перестала участвовать во встречах, касающихся прекращения конфликта, в ноябре 2022 года, продвигая «неконструктивную позицию».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
На Украине заявили о готовности войск к наступлению
Украина получила от Дании артиллерийские установки Caesar
Кремль рассказал о позиции по рекомендации МОК для российских спортсменов
Эрдоган вновь отменил выступления из-за болезни
В России впервые за три года появились горящие путевки на курорты Турции
Россиянам назвали самые популярные в майские праздники мошеннические схемы
Неизвестный беспилотник помешал посадке российского самолета в Шереметьево
В Армении назвали площадь захваченных Азербайджаном территорий
Кремль анонсировал поручения по итогам совещания по развитию беспилотников
В квартире замглавы «Комитета против пыток» во время обыска нашли патроны
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.