В Армении назвали площадь захваченных Азербайджаном территорий

Генштаб ВС Армении: Азербайджан захватил 139 км² территории страны в ходе боев в сентябре

Начальник генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Армении Эдуард Асрян заявил, что Азербайджан захватил 139 квадратных километров территории страны в ходе боев в сентябре 2022 года. Об этом сообщило агентство «Арменпресс».

«К сожалению, в ходе тех операций Вооруженные Силы понесли потери, погиб и гражданский персонал, у нас были и территориальные потери», — сказал Асрян, назвав площадь захваченной «суверенной территории Армении».

Глава генштаба ВС Армении добавил, что азербайджанские власти планировали выйти на город Джермук и нанести серьезный экономический ущерб Армении.

Ранее в Баку выразили уверенность, что Ереван в скором времени вернется к переговорам по урегулированию ситуации вокруг Нагорного Карабаха. По словам азербайджанского дипломата, Армения перестала участвовать во встречах, касающихся прекращения конфликта, в ноябре 2022 года, продвигая «неконструктивную позицию».