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18:47, 28 апреля 2023Силовые структуры

Российского аспиранта задержали за поджог по заданию украинских спецслужб

Аспиранта московского университета задержали за поджог по заданию спецслужб Украины

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Аспиранта политехнического университета из Санкт-Петербурга задержали за попытку поджога. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным издания, молодой человек был завербован сотрудниками специальных служб Украины. Кураторы дали ему задание — устроить поджог военкомата в Пушкине. Однако произошло недопонимание, и юный диверсант вместо этого пришел к музею истории Петербурга, облил горючей жидкостью и сбежал. Диверсия не имела успеха, пожар не случился. Молодого человека нашли по горячим следам и отправили в СИЗО. Теперь ему вменяют хулиганство по мотивам политической вражды.

Россиянин оказался завербован спецслужбами Украины из-за имевшихся у него финансовых проблем.

Ранее на Украине задержали экс-разведчика Червинского из-за инцидента с обстрелом аэродрома Канатово в Кировоградской области в июле 2022 года.

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Владимир Седов
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