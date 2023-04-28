Траты россиян на новые автомобили резко выросли

«Автостат»: в марте траты россиян на новые машины выросли на 28% к февралю

В марте россияне потратили 184,9 миллиарда рублей на покупку новых автомобилей — по сравнению с февралем траты выросли более чем на 28 процентов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные «Автостата».

За прошлый месяц в стране было продано 69,9 тысячи легковых автомобилей, что также превышает показатель февраля (плюс 24,5 процента). При этом в денежном и натуральном выражении по сравнению с мартом 2022 года продажи упали более чем на 11 процентов.

В то же время в сегменте новых премиальных автомобилей эксперты отметили пятикратный спад. В первый месяц весны россияне приобрели 2,8 тысячи машин (включая люксовые марки), потратив на это 30,5 миллиарда рублей.

Причем больше всего денег россияне потратили на покупку китайских автомобилей, которые после ухода популярных иностранных брендов из страны стали лидерами на рынке. В марте в России было продано 28,8 тысячи новых автомобилей из Китая на сумму 84,7 миллиарда рублей (45,8 процента от общих затрат).

По итогам прошлого года резко выросли в цене автомобильные товары в России — стоимость комплектующих поднялась на 22,8 процента. Из-за значительного подорожания расходников россиянам пришлось экономить на необходимых для машин товарах.