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16:13, 28 апреля 2023Бывший СССР

Азербайджанские экоактивисты решили приостановить свой протест в Карабахе

Азербайджанские экоактивисты решили остановить протест в Карабахе после встречи с властями

Фото: Никита Новак / NEWS.ru / TACC

Азербайджанские экоактивисты решили приостановить акцию протеста на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) после встречи с представителями азербайджанских властей. Об этом сообщило азербайджанское государственное новостное агентство AZERTAG.

Представитель президента Азербайджана Ильхама Алиева в Шушинском районе Айдын Керимов заявил, что из-за установки азербайджанскими пограничниками контрольно-пропускного пункта в начале дороги Лачин-Ханкенди возникла новая ситуация. Поэтому активистам и предложили остановить акцию.

«Хотим сообщить, что мы, экоактивисты и молодые волонтеры, частично добились своих требований, а также принимая во внимание неоднократные обращения к нам представителей государства, мы приняли решение временно прекратить нашу акцию с 18:00 часов 28 апреля 2023 года», — приводит агентство слова протестовавших.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что в Баку ожидают скорое возвращение Армении к переговорам по урегулированию ситуации вокруг Нагорного Карабаха. По словам дипломата, Ереван перестал участвовать во встречах, касающихся прекращения конфликта, в ноябре 2022 года, продвигая «неконструктивную позицию».

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Алевтина Запольская
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