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14:18, 28 апреля 2023Россия

В граничащем с Украиной российском регионе машина подорвалась на мине

«112»: в Белгородской области машина подорвалась на мине, погибли четверо местных жителей

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Белгородской области машина подорвалась на мине. О произошедшем в граничащем с Украиной российском регионе пишет Telegram-канал «112».

По данным канала, погибли четверо местных жителей. Уточняется, что они ехали на LADA 110 через поле и попали на минные заграждения. Сейчас в ситуации разбираются представители силовых структур России.

28 апреля беспилотники устроили массированную атаку на электроподстанцию в селе Нежеголь Шебекинского района Белгородской области. В результате случившегося никто не пострадал, есть незначительные повреждения.

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Варвара Кошечкина
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