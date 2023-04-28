В граничащем с Украиной российском регионе машина подорвалась на мине

«112»: в Белгородской области машина подорвалась на мине, погибли четверо местных жителей

В Белгородской области машина подорвалась на мине. О произошедшем в граничащем с Украиной российском регионе пишет Telegram-канал «112».

По данным канала, погибли четверо местных жителей. Уточняется, что они ехали на LADA 110 через поле и попали на минные заграждения. Сейчас в ситуации разбираются представители силовых структур России.

28 апреля беспилотники устроили массированную атаку на электроподстанцию в селе Нежеголь Шебекинского района Белгородской области. В результате случившегося никто не пострадал, есть незначительные повреждения.

