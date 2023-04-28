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06:55, 28 апреля 2023Россия

В приграничном российском регионе украинский беспилотник повредил автомобиль

Глава Брянской области Богомаз сообщил, что украинский беспилотник повредил автомобиль

Фото: Unsplash.com

В ночь на 28 апреля украинский беспилотник атаковал Суземский район, в результате чего был поврежден автомобиль. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Поврежден гараж и автомобиль, который находился в гараже. Также есть частичные повреждения одного домовладения», — заявил глава приграничного российского региона.

Богомаз отметил, что пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.

Накануне беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) двумя гранатами атаковал электроподстанцию в Брянской области. В результате оказалась повреждена линия электропередачи. Никто не пострадал.

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Марина Совина
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