Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
10:14, 28 апреля 2023Экономика

Власти обсудили меры для сокращения числа получающих черную зарплату россиян

РБК: в правительстве обсудили комплекс мер для снижения уровня теневой занятости в России

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

На повестке дня у российского правительства встал вопрос о введении дополнительных мер по снижению уровня теневой занятости в стране, сообщает РБК со ссылкой на источники. Информацию подтвердили в кабмине.

В ходе обсуждения на сессии, посвященной повышению благосостояния граждан, власти в том числе говорили о сокращении числа работников, получающих так называемую черную зарплату. Ограничительные меры необходимы, поскольку зарплаты в сером секторе в среднем на 30 процентов ниже, чем в формальном, объяснил один из источников издания.

Меры могут быть введены на федеральном и региональном уровне. В первом случае власти предлагают использовать больше данных для мониторинга компаний, а также проводить проверки организаций в случае обнаружения у них признаков теневой занятости. Поручить это могут Федеральной налоговой службе (ФНС). Во втором случае правительство предлагает определять приоритетные отрасли с наибольшим риском неформальной занятости и устанавливать ежегодные целевые показатели ее снижения.

Материалы по теме:
В мире развернулась борьба за литий. Кто перехватит контроль над важнейшим ресурсом экономики будущего?
В мире развернулась борьба за литий.Кто перехватит контроль над важнейшим ресурсом экономики будущего?
15 апреля 2023
«Пообещать такое было безумием» Крупнейший банк США обманули мошенники. Как они одурачили его на миллионы долларов?
«Пообещать такое было безумием»Крупнейший банк США обманули мошенники. Как они одурачили его на миллионы долларов?
27 апреля 2023

Главной причиной, по которой правительство задумалось об усилении контроля над серым сектором, является в первую очередь обеспечение большей стабильности региональных бюджетов, считает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Он также полагает, что апелляция властей к необходимости повышения социальной защиты работников несостоятельна. Эксперт объясняет такое мнение тем, что самозанятые граждане тоже не имеют социальных гарантий, однако формально работают легально и платят налог.

В ноябре прошлого года стало известно, что в Министерстве труда страны разработали новую редакцию закона «О занятости населения». Отдельная статья законопроекта посвящена борьбе с теневой занятостью. Согласно поправкам, предлагается закрепить право правительства утверждать план по борьбе с теневым наймом, а межведомственных комиссий регионов — координировать его выполнение на местах. При этом власти должны будут вести общедоступный реестр работодателей, у которых выявили случаи такой занятости.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
На Украине испугались российского «фантастического» оружия
На Украине заявили о повреждении многоэтажек в Умани взрывами
В МИД России заявили о грядущем управлении Молдавии из Евросоюза
Звезда UFC сдался полиции после уличной драки
Российскому самолету запретили дозаправиться в Аргентине из-за санкций
Стало известно об ухудшении состояния здоровья тяжелобольного Андрея Губина
Стало известно о восьми обстрелах приграничного российского региона за ночь
Врач назвал 8 поводов для срочного вызова скорой помощи
Видео Карлсона обогнало по просмотрам ролик Байдена о выдвижении на выборы
Российская пенсионерка покатала врио губернатора по сгоревшему селу на УАЗе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.