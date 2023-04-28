Власти обсудили меры для сокращения числа получающих черную зарплату россиян

РБК: в правительстве обсудили комплекс мер для снижения уровня теневой занятости в России

На повестке дня у российского правительства встал вопрос о введении дополнительных мер по снижению уровня теневой занятости в стране, сообщает РБК со ссылкой на источники. Информацию подтвердили в кабмине.

В ходе обсуждения на сессии, посвященной повышению благосостояния граждан, власти в том числе говорили о сокращении числа работников, получающих так называемую черную зарплату. Ограничительные меры необходимы, поскольку зарплаты в сером секторе в среднем на 30 процентов ниже, чем в формальном, объяснил один из источников издания.

Меры могут быть введены на федеральном и региональном уровне. В первом случае власти предлагают использовать больше данных для мониторинга компаний, а также проводить проверки организаций в случае обнаружения у них признаков теневой занятости. Поручить это могут Федеральной налоговой службе (ФНС). Во втором случае правительство предлагает определять приоритетные отрасли с наибольшим риском неформальной занятости и устанавливать ежегодные целевые показатели ее снижения.

Главной причиной, по которой правительство задумалось об усилении контроля над серым сектором, является в первую очередь обеспечение большей стабильности региональных бюджетов, считает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Он также полагает, что апелляция властей к необходимости повышения социальной защиты работников несостоятельна. Эксперт объясняет такое мнение тем, что самозанятые граждане тоже не имеют социальных гарантий, однако формально работают легально и платят налог.

В ноябре прошлого года стало известно, что в Министерстве труда страны разработали новую редакцию закона «О занятости населения». Отдельная статья законопроекта посвящена борьбе с теневой занятостью. Согласно поправкам, предлагается закрепить право правительства утверждать план по борьбе с теневым наймом, а межведомственных комиссий регионов — координировать его выполнение на местах. При этом власти должны будут вести общедоступный реестр работодателей, у которых выявили случаи такой занятости.