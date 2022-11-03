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06:22, 3 ноября 2022Экономика

Минтруд разработал проект нового закона о занятости населения

Министерство труда разработало проект нового закона для борьбы с теневой занятостью

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Министерстве труда РФ разработали новую редакцию закона «О занятости населения». В нее вошли измененные правила расчета пособий по безработице, план борьбы с теневой занятостью и другие новшества. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

Авторы новой редакции предлагают сделать основным документом при оказании помощи гражданам в трудоустройстве индивидуальный план содействия занятости. Он и станет основанием для начисления пособия по безработице. Сейчас этот документ не является обязательной частью процедуры и назначение выплат от него не зависит.

Также законопроект позволяет индивидуальным предпринимателям (ИП) и самозанятым регистрироваться в службах занятости и получать пособие. Но при условии, что ИП ликвидирован, а статус самозанятого прекращен. Для этих категорий граждан планируется ввести особую схему расчета пособия.

Отдельная статья законопроекта посвящена борьбе с так называемой теневой занятостью. Предлагается закрепить право правительства утверждать план по борьбе с теневым наймом, а межведомственных комиссий регионов — координировать его выполнение на местах. При этом власти должны будут вести общедоступный реестр работодателей, у которых выявили случаи такой занятости.

Рабочую версия законопроекта отправлена на рассмотрение экспертам. Предполагается, что он вступит в силу с 1 января 2024 года.

Ранее Минтруд заявил о нехватке кадров в России. По словам замминистра труда и социальной защиты Елены Мухтияровой, в настоящее время работодатели сталкиваются с серьезной нехваткой персонала, несмотря на рекордно низкий уровень безработицы.

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Екатерина Подвигина
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