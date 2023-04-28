Экономист указал на ошибку Запада в оценке России

Экономист Беляев заявил о неверной оценке западными аналитиками российской экономики

Западные аналитики, принимавшие участие в разработке санкций против России, неверно оценили структуру экономики страны, сориентировавшись только на формальных признаках, говорящих о том, что экономика перегружена добывающими отраслями. С этим и связан просчет, который сделал Россию не в полной мере восприимчивой к санкциям. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил экономист Михаил Беляев.

«Аналитики пошли по формальным признакам. Они увидели, что российская экономика перегружена добывающими отраслями. Что, в целом, правда — она действительно базируется на добывающих отраслях. Второе — что экономика страны полностью держится на экспортном потенциале добывающих компаний», — сказал Беляев.

Несмотря на в целом верную оценку, аналитики, по словам экономиста, не учли тот факт, что сырье и энергоресурсы крайне востребованы на мировом рынке, потому экспортные потоки достаточно легко было перераспределить, переключившись с западных на альтернативные рынки.

«Кроме того, добывающие компании имеют выходы практически на все остальные отрасли экономики, так что их устойчивость по цепочке передалась дальше, — объяснил собеседник "Ленты.ру". — Так что никакого чуда в российской экономике не произошло. Произошел банальный просчет западных аналитиков, которые не смогли верно оценить объект, с которым имеют дело».

Ранее в Международном валютном фонде (МВФ) заявили, что российская экономика оказалась более устойчивой, чем ожидалось в начале прошлого года после введения западных санкций. Специалисты организации объяснили, что неожиданно сильные результаты по итогам 2022 года связаны с устойчивым экспортом нефти.

