В МВФ объяснили неожиданную устойчивость российской экономики

Доклад МВФ: экономика России оказалась устойчивой из-за прибыли от продажи нефти и газа

Российская экономика оказалась более устойчивой, чем ожидалось в начале прошлого года после введения западных санкций. Об этом говорится в региональном докладе Международного валютного фонда (МВФ), посвященном экономической ситуации в Европе, сообщает ТАСС.

Специалисты организации объяснили, что неожиданно сильные результаты по итогам 2022 года связаны с устойчивым экспортом нефти. На фоне роста цен и поддержания объемов торговли нефтегазовая отрасль получила рекордную прибыль.

Ключевым фактором стала способность России переключиться с продажи сырья странам, которые ввели санкции, на остальных покупателей. При этом официальные показатели, отмечают в МВФ, подтверждаются и неофициальными данными.

Вместе с тем в фонде предупреждают о резком снижении налоговых поступлений из-за падения цен на нефть и газ и сокращения объемов продаж в текущем году. Потолок цен на нефть, введенный западными странами, и эмбарго Евросоюза не позволит собрать тот объем нефтегазовых доходов, что был запланирован.

В среднесрочной перспективе в МВФ полагают, что влияние санкций будет усиливаться. Торговые и финансовые санкции, ограничение доступа к передовым технологиям, а также утрата человеческого капитала приведут к тому, что производство в России в 2027 году окажется на восемь процентов ниже, что прогнозировалось до начала боевых действий на Украине. По итогам года рост российской экономики по-прежнему прогнозируется на уровне 0,7 процента.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил участникам марафона «Знание. Первые» гордиться тем, что, согласно оценкам МВФ, в 2023 году национальная экономика будет расти со скоростью французской и быстрее, чем экономика Германии.